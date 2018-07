Trump chce hovoriť aj o úlohe Ruska pri amerických voľbách z roku 2016

Chequers 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump má v úmysle otvoriť počas nadchádzajúceho stretnutia s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vo Fínsku aj tému obvinení voči Rusku, že zasahovalo do predvlaňajších prezidentských volieb v Spojených štátoch. Neočakáva však, že by to Putin priznal, vyplýva z jeho vyjadrenia, ktoré poskytol v piatok po stretnutí s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Anglicku.



Podľa citátu, ktorý priniesla agentúra AP, počas americko-ruského summitu v Helsinkách, naplánovaného na budúci pondelok, zrejme nenastane moment ako "z Perryho Masona", čím Trump narážal na starší americký televízny seriál, kde advokát obhajuje krivo obvinených ľudí. Trump si teda nemyslí, že by mohol Putin povedať: "Dostali ste ma."



Americké spravodajské služby dospeli k záveru, že Rusko sa vmiešavalo do uvedených volieb v snahe dopomôcť k víťazstvu Trumpovi, ktorý bol nakoniec naozaj zvolený za prezidenta. Putin takéto zasahovanie popiera, v čom sa s ním zhoduje i Trump.



Prezident Spojených štátov vyjadril názor, že americko-ruské vzťahy sú "veľmi poškodené" práve v dôsledku "zmanipulovaného honu na bosorky", ako opísal vyšetrovanie údajného zasahovania do volieb vo svojej krajine.



Šéf Bieleho domu v piatok uviedol, že s partnerom z Kremľa prediskutuje aj záležitosti, ako sú vývoj na Ukrajine, v Sýrii a iných oblastiach Blízkeho východu alebo otázky nešírenia jadrových zbraní. Na otázku, akým spôsobom chce hovoriť s Putinom o ruskej anexii Krymu, Trump odpovedal nekonkrétne: "Uvidíme, čo bude."



Ešte pred svojím presunom do Británie zo summitu NATO v Bruseli americký prezident novinárom vo štvrtok povedal, že ďalší vývoj ohľadne Krymu nevie predvídať, ale situáciou "nie je nadšený". V piatok zase pripomenul, že k anexii Krymu došlo v období, keď Bielemu domu šéfoval jeho predchodca Barack Obama. Podľa názoru Trumpa to bola totiž "obamovská katastrofa".



Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala Trumpa, aby k Putinovi pristupoval "zásadovo", a to "z pozície sily a pozície jednoty medzi partermi v NATO". Členovia Aliancie musia v otázkach týkajúcich sa Ruska hovoriť jedným hlasom, dodala podľa agentúry DPA po stretnutí s americkým prezidentom vo svojom vidieckom sídle Chequers.



Trump na to reagoval tvrdením, že Američania sú vo vzťahu k Rusku "oveľa tvrdší než ktokoľvek iný". Pripomenul, že počas bruselského summitu naliehal na ostatných členov NATO, aby zvýšili svoje výdavky na obranu. "Myslíte si, že má Putin z toho radosť? Ja si to nemyslím," povedal. Na druhej strane by však Trump považoval za prospešné, ak by si vybudoval dobrý vzťah s Putinom.