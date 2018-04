Trump chce stiahnuť vojakov zo Sýrie, o termíne rozhodne čoskoro

Prezident sa posťažoval, že Spojené štáty vynaložili v posledných rokoch na Blízkom východe sedem biliónov dolárov a "neprinieslo to nič okrem smrti a skazy".

Washington 3. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump v utorok vyhlásil, že chce stiahnuť amerických vojakov z vojnou postihnutej Sýrie a priviesť ich domov, aby "začali s obnovou našej krajiny".



Trump podľa svojich slov predpokladá, že rozhodnutie urobí "veľmi skoro".



Trump vysvetlil, že hlavnou úlohou amerických vojakov v Sýrii bolo zvrhnúť a poraziť extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Dodal, že táto úloha je už takmer splnená.



Šéf Bieleho domu už minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty čoskoro zo Sýrie odídu. Ďalší predstavitelia jeho administratívy však oponovali, že americkí vojaci by mali v Sýrii zostať v záujme stability regiónu.



Trump sa takto vyjadril v utorok v Bielom dome na tlačovej konferencii s prezidentmi pobaltských štátov - Estónska, Lotyšska a Litvy, doplnila tlačová agentúra AP.