Trump chce v návrhu rozpočtu na rok 2019 zvýšiť investície do obrany

Washington 12. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump predložil v pondelok Kongresu návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý počíta s výdavkami vo výške 4,4 bilióna dolárov. Informovala o tom agentúra AP.



V rozpočte, ktorý odráža obavy z raketového programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), sa počíta so zvýšením počtu protiraketových systémov zo 44 na 64. Dodatočných 20 systémov bude rozmiestnených na vojenskej základni Fort Greely na Aljaške.



Americké ministerstvo obrany (Pentagón), ktoré navrhuje zvýšenie obranného rozpočtu na rok 2019 o stovky miliónov dolárov, chce viac investovať aj do integrovaného systému protivzdušnej obrany Aegis využívaného vojenským námorníctvom, ako aj do systému protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot, ktorý využívajú americké pozemné sily.



Okrem mohutného zvýšenia výdavkov sa v Trumpovom návrhu rozpočtu počíta aj so znížením daní o 1,5 bilióna dolárov, ku ktorému by malo dôjsť v priebehu nasledujúcich desiatich rokov, čo podľa odborníkov bude mať za následok veľké rozpočtové deficity.



V rozpočtovom roku 2019 sa ráta aj so zvýšením investícií do takých oblastí, ako je výstavba múra na hraniciach s Mexikom či boj proti epidémii závislosti na opioidoch.