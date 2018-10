Trump: Dcéra Ivanka by bola výbornou náhradou za Nikki Haleyovú

Podľa prezidenta USA sa v súvislosti s uvoľneným veľvyslaneckým kreslom pri OSN spomínalo veľa mien, zoznam možných kandidátov sa však medzičasom zúžil na päť mien.

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyslovil v utorok presvedčenie, že jeho dcéra Ivanka by bola výbornou náhradou za odchádzajúcu veľvyslankyňu USA pri OSN Nikki Haleyovú. Pripustil však, že by v prípade jej nominovania mohol čeliť obvineniam z rodinkárstva.



Samotná Ivanka následne uistila, že novou americkou veľvyslankyňou pri OSN nebude, informovala agentúra AP.



"Ivanka by bola (ako veľvyslankyňa pri OSN) úplná bomba, ale viete, že by ma v takomto prípade obviňovali z nepotizmu," povedal Trump novinárom vo Washingtone. On sám však podľa vlastných slov nepozná nikoho, kto by bol kompetentnejší zastávať tento post.



Podľa prezidenta sa v súvislosti s uvoľneným veľvyslaneckým kreslom pri OSN spomínalo veľa mien, zoznam možných kandidátov sa však medzičasom zúžil na päť mien. Medzi nimi je napríklad Dina Powellová, bývalá manažérka spoločnosti Goldman Sachs, ktorá pre Trumpa istý čas pracovala ako poradkyňa.



Ako poradkyňa v Bielom dome v súčasnosti pôsobí aj Ivanka Trumpová. Tá v utorok večer vyjadrila na Twitteri presvedčenie, že jej otec nájde za Haleyovú dobrú náhradu. "Táto náhrada však nebudem ja," napísala Trumpová.



Ako výborného kandidáta na veľvyslanca pri OSN Trump spomenul aj súčasného ambasádora USA v Nemecku Richarda Grenella. Toho by však prezident radšej ponechal na doterajšom poste, pretože si svoju prácu podľa neho robí veľmi dobre.



Donald Trump prijal v utorok nečakanú rezignáciu veľvyslankyne USA pri OSN Nikki Haleyovej, ktorá by mala odísť z funkcie na konci tohto roka.



Prezidentovho nominanta na nového veľvyslanca bude musieť potvrdiť americký Senát.