Trump: Do úvahy pre summit s Kimom prichádzajú tri či štyri lokality

Termín a miesto summitu ešte neoznámili, ale očakáva sa, že sa uskutoční do konca roka.

Washington 9. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že tri alebo štyri lokality prichádzajú do úvahy pre jeho nadchádzajúci summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Novinárom v Bielom dome povedal, že Singapur, miesto ich prvého summitu v júni, je v tejto súvislosti nepravdepodobný.



Agentúra Jonhap pripomína, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol cez víkend v Pchjongjangu, aby schôdzku pripravil a diskutoval o denuklearizácii Severnej Kórey.



"Hovoríme o troch alebo štyroch rôznych lokalitách," povedal Trump a dodal, že Pompeo mal s Kimom "veľmi, veľmi dobré" stretnutie.



Trump vyjadril tiež očakávanie, že v budúcnosti sa bude konať "mnoho stretnutí" medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Severnej Kórey.



Na otázku, či ako prípadné miesto summitu pripadá do úvahy jeho letovisko Mar-a-Lago na Floride, uviedol, že jemu aj Kimovi by sa páčilo.



Trump vychválil svoj "skvelý vzťah" s Kimom a spomenul nedávne obmedzenie jadrových a raketových testov ako znak pokroku v úsilí zbaviť severokórejský režim jeho jadrového programu a programu vývoja balistických rakiet.



Trump a Kim sa v Singapure dohodli na všeobecných podmienkach denuklearizácie, proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť.