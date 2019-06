Trump dostal od Kima priateľský list, bolo v ňom prianie k narodeninám

Išlo o vôbec prvú známu korešpondenciu Trumpa s Kimom od ich februárového summitu vo vietnamskom Hanoji, ktorý sa skončil predčasne a bez vzájomnej dohody.

Washington 24. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že v uplynulom mesiaci mal so severokórejským vodcom Kim Čong-unom "veľmi priateľskú" korešpondenciu. Kim prezidentovi USA začiatkom mesiaca poslal list, v ktorom mu zablahoželal k narodeninám. Trump mu odpovedal taktiež listom, ktorého obsah severokórejské médiá citujúc samotného Kima v nedeľu označili za "znamenitý", informuje v pondelok juhokórejská agentúra Jonhap.



"Vlastne mi zablahoželal k narodeninám a bol to priateľský list," povedal novinárom v Oválnej pracovni Trump, ktorý 14. júna oslávil svoje 73. narodeniny.



Išlo o vôbec prvú známu korešpondenciu Trumpa s Kimom od ich februárového summitu vo vietnamskom Hanoji, ktorý sa skončil predčasne a bez vzájomnej dohody, keď sa obaja lídri rozišli v otázke ukončenia severokórejského jadrového programu.



Podrobnejší obsah korešpondencie nezverejnila ani jedna strana, jej načasovanie však podľa Jonhapu podnietilo špekulácie, že obe strany by mohli smerovať k obnoveniu rozhovorov o denuklearizácii KĽDR výmenou za uvoľnenie amerických sankcií.



Jonhap pripomína, že Trump sa tento týždeň zúčastní na summite skupiny G20 v japonskej Osake, kde by mal okrem iného rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý bol minulý týždeň na návšteve v Pchjongjangu a stretol sa aj s Kimom. Z Osaky následne americký prezident odcestuje do juhokórejskej metropoly Soul, kde sa má stretnúť s tamojším prezidentom Mun Če-inom.