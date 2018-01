Trump dúfa, že rozhovory medzi Kóreami nebudú len o olympiáde

Kórejská ľudovodemokratická republika prijala pozvanie juhokórejských predstaviteľov na stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v utorok, v dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne.

Washington 6. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyslovil v sobotu nádej, že Južná a Severná Kórea nebudú diskutovať iba o olympiáde, keď sa budúci týždeň stretnú na ojedinelých rozhovoroch na vysokej úrovni.



Trump v Camp Davide tiež uviedol, že je ochotný sa za istých podmienok stretnúť so severokórejským lídrom Kim Čong-unom, informovala juhokórejská agentúra Jonhap.



Kórejská ľudovodemokratická republika prijala pozvanie juhokórejských predstaviteľov na stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční nasledujúci utorok v dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne. Zástupcovia Pchjongjangu a Soulu sa tak zídu na prvých rokovaniach po viac než dvoch rokoch. Zatiaľ nie je jasné, kto sa na rozhovoroch zúčastní.



Obe strany budú hovoriť o možnej účasti severokórejských športovcov na februárových zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pchjongčchangu a o zlepšení bilaterálnych vzťahov.



Člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) za Severnú Kóreu Čang Ung sa v sobotu na pekinskom letisku vyjadril, že jeho krajina bude pravdepodobne na olympiáde súťažiť v krasokorčuľovaní. Podľa japonských médií mieril do Švajčiarska, kde by sa mal stretnúť s predstaviteľmi MOV, uviedla agentúra AP.