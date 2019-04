Trump: Európania vôbec nepomáhajú s džihádistami väznenými v Sýrii

USA vyhlásili územnú porážku extrémistickej organizácie tento rok po rozsiahlom boji. Vojna proti IS sa začala v roku 2014.

Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok kritizoval európske krajiny za to, že odmietajú prijať naspäť džihádistov zadržiavaných v Sýrii koaličnými silami. Podľa jeho slov tak európske štáty brzdia riešenie krízy okolo týchto väzňov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovali o tom tlačové agentúry AFP a DPA.



"Európske krajiny vôbec nepomáhajú, a pritom sa to všetko robí do veľkej miery v ich záujme," napísal Trump na Twitteri. "Odmietajú prevziať väzňov zo svojich krajín. To nie je dobré!"



Šéf Bieleho domu uviedol: "V našich záverečných bitkách, keď sme zničili 100 percent kalifátu v Sýrii, sme zajali 1800 väzňov Islamského štátu."



Väzni sú zadržiavaní v táboroch riadených Sýrskymi demokratickými silami (SDF), ktorým velia Kurdi. SDF boli hlavným spojencom koalície pod vedením Spojených štátov, ktorá podnikala útoky na IS v Sýrii a nakoniec ho porazila.



USA vyhlásili územnú porážku extrémistickej organizácie tento rok po rozsiahlom boji. Vojna proti IS sa začala v roku 2014.



Kurdskí predstavitelia už mesiace varujú, že tábory sú preľudnené a ťažko sa riadia, pričom tiež upozorňujú, že mnohí väzni stále zastávajú extrémistické názory a predstavujú hrozbu.



Británia a Francúzsko naďalej poskytujú pomoc USA a SDF na území Sýrie. Trump zamýšľa stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie, ale má problém získať podporu spojencov a nahradiť svojich vojakov, ktorí krajinu opustia.