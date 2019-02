Trump hovoril s Munom a uistil ho, že je odhodlaný viesť s KĽDR dialóg

Summit Kim-Trump vo vietnamskej metropole Hanoj sa skončil predčasne, hoci prezident Spojených štátov vyhlásil, že on a severokórejský vodca sa rozlúčili priateľsky a v dobrej nálade.

Soul 28. februára (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok znovu potvrdil svoj záväzok vyriešiť severokórejskú jadrovú záležitosť prostredníctvom dialógu. Vyjadril sa tak niekoľko hodín po tom, čo sa jeho druhý summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskom Hanoji skončil predčasne a bez dohody. Informácie priniesla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Prezident Spojených štátov požiadal v telefonickom rozhovore juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, aby "aktívne" pomohol sprostredkovať nasledujúci dialóg s vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).



"Aj keď prezident Trump vyjadril sklamanie nad tým, že sa na summite nepodarilo dospieť k dohode, znovu ubezpečil, že je odhodlaný v budúcnosti vyriešiť celú záležitosť dialógom so Severnou Kóreou," uviedol o telefonáte Munov prezidentský úrad v Soule, známy aj ako Modrý dom.



"V podstate chceli, aby sme zrušili úplne všetky sankcie (uvalené na Severnú Kóreu), ale nemohli sme to urobiť," povedal Trump už skôr v Hanoji na tlačovej konferencii po summite.



Juhokórejskému kolegovi telefonoval Trump zo svojho prezidentského lietadla Air Force One, počas letu domov do Spojených štátov.



Modrý dom vo štvrtok už skôr vyjadril sklamanie z toho, ako dopadol summit, ale dodal, že lídri Spojených štátov a Severnej Kórey už dokázali dosiahnuť väčší pokrok, než sa dosiahol v celej histórii tohto problému.



"Trump požiadal Muna, aby hral aktívnu úlohu sprostredkovateľa, čo možno prinesie ďalšie rozhovory s predsedom Kimom, a aby ho o výsledku svojho snaženia informoval," napísal v tlačovom vyhlásení hovorca Modrého domu. "Prezident Trump navrhol, nech pracujú spoločne na tom, aby Severná Kórea aktívne plnila záväzok denuklearizácie (odstránenia jadrových zbraní zo Severnej Kórey)," dodal hovorca.



Mun navrhol osobné stretnutie s Trumpom, na ktorom by pokračovali v diskusii o danej záležitosti, a Trump s týmto návrhom súhlasil, uvádzalo sa ďalej vo vyhlásení.