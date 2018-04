Trump hrozí odstúpením od NAFTA, ak Mexiko nezmení tieto veci

Prezident USA zopakoval tiež svoju výzvu na výstavbu múru pozdĺž južnej hranice Spojených štátov.

Washington 2. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil, že USA odstúpia od Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), ak Mexiko nesplní ich požiadavku na pomoc v boji proti pašovaniu drog a nelegálnej migrácii na spoločnej hranici, informovala agentúra DPA.



"Ak nám nepomôžu na hranici, je to veľmi smutná záležitosť medzi našimi dvoma krajinami," povedal Trump v nedeľu novinárom pred episkopálnym kostolom v Palm Beach na Floride, kde sa spolu so svojou manželkou Melániou zúčastnil na veľkonočnej bohoslužbe.



Trump, ktorý si minulý rok vynútil rozhovory s Mexikom a Kanadou o aktualizácii dohody NAFTA z roku 1994, vo svojom tweete v nedeľu napísal, že Kongres by mal "teraz schvaľovať prísne zákony na obmedzenie prisťahovalectva".



Zopakoval tiež svoju výzvu na výstavbu múru pozdĺž južnej hranice Spojených štátov. V tweete citoval správy o migrantoch zo Strednej Ameriky prechádzajúcich cez Mexiko, aby sa dostali do USA. "Musia stopnúť prúdy ľudí a drog, ináč ja stopnem ich dojnú kravu, ktorou je NAFTA," napísal Trump.