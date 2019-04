Trump hrozí, že uvalí dovozné clá na autá vyrábané v Mexiku

Americký prezident tento týždeň takisto pohrozil, že uzavrie hranice s Mexikom.

Washington 5. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil, že uvalí clá na dovoz áut z Mexika. Má sa tak stať v prípade, že Mexiko neurobí viac pre to, aby zastavilo tok migrantov, ktorí sa snažia prekročiť hranice USA. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Trump tento týždeň takisto pohrozil, že uzavrie hranice s Mexikom, ak Mexiko nezastaví "všetkých nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Spojených štátov". Vo štvrtok však svoje slová odvolal a pre médiá uviedol, že predtým ako naplní svoju hrozbu ešte vyskúša "menej drastické opatrenia".



Trump navštívi hraničnú oblasť v piatok počas svojej cesty do Kalifornie.



Ide o posledný a zdanlivo nečakaný pokus prezidenta o získanie si vplyvu, ktorý sa tak snaží vyriešiť takzvanú hraničnú krízu, poznamenala agentúra AP.