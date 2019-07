Donald Trump: Irán sa zahráva s ohňom

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nabádal európske štáty, aby uvalili na Irán sankcie. Rusko v tejto súvislosti vyjadrilo poľutovanie.

Washington 2. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval v pondelok Irán, že "sa zahráva s ohňom", po tom, ako Teherán prekročil povolený limit zásob nízko obohateného uránu tak, ako ich stanovuje medzinárodná jadrová dohoda z roku 2015. Informovala o tom agentúra AFP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nabádal európske štáty, aby uvalili na Irán sankcie. Rusko v tejto súvislosti vyjadrilo poľutovanie. Konanie Teheránu je však podľa Moskvy dôsledkom tlaku Spojených štátov, ktoré odstúpením od dohody celý proces podkopali.



Británia vyzvala Teherán, aby sa "vyvaroval ďalším krokom", ktorými by sa od tejto dôležitej dohody vzďaľoval. Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že Irán musí dodržiavať záväzky vyplývajúce z dohody. Generálny tajomník OSN António Guterres Irán vyzval, aby pokračoval v uplatňovaní všetkých záväzkov vyplývajúcich z dohody, a varoval islamskú republiku, že ich porušenie jej nepomôže zachovať plán alebo zabezpečenie hospodárskych výhod pre Irán.



"Irán na základe svojho plánu prekročil 300-kilogramový limit," povedal v pondelok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf iránskej polooficiálnej agentúre ISNA. Podľa neho sa tak stalo podľa plánu ohláseného v máji. Dodal, že toto smerovanie sa dá zvrátiť.



"Vedia, čo robia. Vedia, s čím sa zahrávajú, a myslím si, že sa zahrávajú s ohňom," povedal Trump v Bielom dome, keď sa ho novinári opýtali na Irán.



Prezident Trump o porušení dohody Iránom telefonoval v pondelok s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Biely dom už skôr uviedol, že "Spojené štáty a ich spojenci nikdy nedovolia Iránu, aby vyvinul jadrové zbrane". Dodal, že na režim bude naďalej vyvíjať "maximálny tlak". Podľa hovorkyne Stephanie Grishamovej bola "chyba dovoliť Iránu v súlade s jadrovou dohodou obohacovať urán na akúkoľvek úroveň".



Biely dom ďalej vyhlásil, že "Irán porušoval podmienky dohody dokonca ešte predtým, než bola uzatvorená". Na čo šéf iránskej diplomacie v utorok na Twitteri odpovedal: "Vážne?"



Minister Zaríf trval na tom, že Irán neurobil nič zlé. "#JCPOA (Spoločný komplexný akčný plán) sme neporušili," napísal na Twitteri.



Dodal, že Irán "zvráti" svoje rozhodnutie "sotva E3 splnia svoje povinnosti". Odvolával sa na tri európske signatárske krajiny Britániu, Francúzsko a Nemecko.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok potvrdila, že Irán prekročil 300-kilogramový limit zásob nízko obohateného uránu, čo je hranica stanovená medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015.



MAAE "1. júla overila, že celkové iránske zásoby obohateného uránu prekročili 300 kilogramov", uviedol hovorca tejto agentúry so sídlom vo Viedni po tom, ako Teherán oznámil prekročenie limitu v reakcii na nové americké sankcie.



Ián už v máji oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami. Medzinárodná dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.



Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody s Iránom už v máji 2018 a následne obnovil sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Tento rok Spojené štáty sankcie voči Iránu ešte sprísnili, pričom sa napätie medzi oboma krajinami stupňuje.