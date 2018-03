Trump: Je dobrá šanca, že severokórejský líder urobí to, čo je správne

Washington 28. marca (TASR) - Existuje "dobrá šanca", že severokórejský líder Kim Čong-un urobí "to, čo je dobré pre jeho ľud a pre ľudstvo" a pristúpi ku krokom vedúcim k mieru, uviedol v stredu na Twitteri americký prezident Donald Trump.Podľa jeho slov mu čínsky prezident Si Ťin-pching povedal, že jeho tohtotýždňové stretnutie s Kimom sa "veľmi vydarilo". Severokórejský líder sa tiež "teší" na stretnutie s americkým prezidentom.Agentúra AP pripomína, že podľa Bieleho domu sa Trump plánuje stretnúť s Kimom do mája tohto roku.Trump však zdôraznil, že medzitým sa musia - "žiaľ - zachovať maximálne sankcie a tlak".Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol tento týždeň s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. Išlo o prvú známu cestu Kima do zahraničia od jeho nástupu k moci v roku 2011 po úmrtí jeho otca.Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že severokórejský vodca bol na neoficiálnej návšteve Číny od nedele do stredy. Čínskemu prezidentovi podľa nej povedal, že Severná Kórea je "oddaná myšlienke denuklearizácie" Kórejského polostrova.