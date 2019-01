Trump je pripravený znovu zastaviť fungovanie vlády

Historicky najdlhší shutdown sa dočasne skončil v piatok 25. januára - financovanie federálnych inštitúcií je teraz zabezpečené do 15. februára.

Washington 28. januára (TASR) - Necelých 48 hodín po tom, čo federálne inštitúcie v USA začali po najdlhšom shutdowne v dejinách krajiny opäť fungovať, vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney v nedeľu oznámil, že prezident Donald Trump je pripravený pre spor okolo plotu na hraniciach s Mexikom spustiť shutdown znovu.



Na otázku, či je Trump pripravený na ďalšie dočasné pozastavenie financovania federálnych inštitúcií, Mulvaney televíznej stanici CBS odpovedal: "Hej, myslím si, že naozaj je."



"Je pripravený urobiť čokoľvek, čo zabezpečí hranicu. Berie to veľmi vážne," dodal Mulvaney, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Vláda vstúpila v decembri do režimu čiastočného shutdownu, keď nastala patová situácia medzi Trumpom a jeho odporcami z Demokratickej strany, ktorí odmietli schváliť legislatívu zaručujúcu prezidentovi 5,7 miliardy dolárov na výstavbu častí plota na hranici USA s Mexikom.



Historicky najdlhší shutdown sa dočasne skončil v piatok 25. januára - financovanie federálnych inštitúcií je teraz zabezpečené do 15. februára. Trump nedosiahol v spore s demokratmi žiadne úspechy.



Trump naznačil, že výstavbu plota na hranici s Mexikom a peniaze naň môže dosiahnuť aj inak, pravdepodobne vyhlásením stavu núdze popri hranici.



"Nechce pozastaviť fungovanie vlády, nechce vyhlásiť stav núdze," povedal Mulvaney.



Demokrati prezidentovi oponujú argumentom, že žiaden stav núdze na hranici nie je a že Trump je robí politické gestá voči svojej voličskej základni.



Trump už v predvolebnej prezidentskej kampani v roku 2016 vyhlasoval, že v prípade víťazstva vo voľbách bude viesť prísnu prisťahovaleckú politiku, skoncuje s migráciou ľudí z moslimských krajín a výrazne predĺži bariéru na južnej hranici USA, pričom sľuboval, že za ňu zaplatí Mexiko.



Záležitosť ilegálnej migrácie je v USA už dlho horúcou témou a pokusy z minulosti vyriešiť ju priniesli iba čiastočné, a často dočasné, riešenia.