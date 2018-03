Trump zvažuje účasť na otvorení amerického veľvyslanectva v Jeruzaleme

Prestrihnutie pásky na novom diplomatickom úrade Spojených štátov sa plánuje na polovicu mája, keď sa budú konať oslavy 70. výročia vzniku Izraela.

Washington 5. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje, že sa v máji zúčastní otvorenia nového veľvyslanectva Spojených štátov v Jeruzaleme. Uviedol to v úvode rokovaní s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



"Možno, možno," povedal v pondelok novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu pred stretnutím s izraelským premiérom.



Medzinárodne kritizované rozhodnutie o presťahovaní amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema oznámil prezident USA ešte 6. decembra 2017, keď súčasne vyhlásil, že Spojené štáty uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Prestrihnutie pásky na novom diplomatickom úrade Spojených štátov sa plánuje na polovicu mája, keď sa budú konať oslavy 70. výročia vzniku Izraela.



Podľa agentúry AP sa prezident USA vyjadril, že sa udalosti zúčastní, "ak bude môcť", a dodal, že jeho rozhodnutie o presunutí veľvyslanectva "ocenila veľká časť sveta".



Ako informovala DPA, Trump zároveň vyhlásil, že nové veľvyslanectvo Spojené štáty postavia "veľmi rýchlo a veľmi lacno".



Netanjahu pritom v pondelok uviedol, že príklad Spojených štátov bude nasledovať viacero krajín. Netanjahuovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako guatemalský prezident Jimmy Morales povedal, že jeho krajina plánuje presunúť svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema už v máji tohto roka.