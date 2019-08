Trump k streľbe v Texase a Ohiu: Nenávisť nemá v našej krajine miesto

Zamestnanci Walmartu sa objímajú počas sobotňajšej streľby v nákupnom centre v texaskom meste El Paso 3. augusta 2019. Foto: TASR/AP

Útočníka z El Pasa obvinili z vraždy

Na snímke spomienka na obete streľby v Texase. Foto: TASR/AP

Washington 5. augusta (TASR) - Zaoznačil v nedeľu americký prezident Donald Trump oboch mužov, ktorí v mestách El Paso a Dayton zastrelili 29 ľudí. Oba prípady odsúdil a uviedol, žeTrump novinárom pred návratom z Morristownu v štáte New Jersey do Washingtonu ďalej podľa agentúry AP povedal, že problém so streľbami s množstvom obetí sa vlečie "" a jeho vláda sa oň". Avizoval, že hovoril s ministrom spravodlivosti Williamom Barrom, riaditeľom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a členmi Kongresu o tom, čo je možné urobiť, aby sa zabránilo tomuto druhu násilia.Trump tiež ocenil rýchly zásah bezpečnostných zložiek v oboch mestách, ktorý zabránil ešte väčšiemu počtu obetí. "" povedal prezident. "S ďalším vyhlásením k obom prípadom streľby chce Trump vystúpiť v pondelok.Pri streľbe v nákupnom centre Walmart v El Pase v štáte Texas zabil 21-ročný Patrick Crusius, ktorého polícia zadržala, 20 ľudí a 26 utrpelo zranenia. Prokuratúra ju vyšetruje ako prípad vnútroštátneho terorizmu a uvažuje aj o federálnom obvinení zo zločinu z nenávisti, za čo by strelcovi hrozil trest smrti.Len trinásť hodín po masakri v El Pase zastrelil útočník pred barom v Daytone v štáte Ohio so zatiaľ neznámych príčin deväť ľudí vrátane svojej sestry a 27 zranil. Policajti, ktorí v tom čase v okolí hliadkovali, zlikvidovali útočníka v priebehu jednej minúty, odkedy začal strieľať. Páchateľom je podľa amerických médií 24-ročný beloch Connor Betts.Dvadsaťjedenročný muž, ktorý v nákupnom centre Walmart v meste El Paso v americkom štáte Texas zastrelil v nedeľu 20 ľudí a 26 zranil, bol oficiálne obvinený z vraždy a hrozí mu tak trest smrti. Na tlačovej konferencii to podľa agentúry AFP oznámil hovorca miestnej polície Robert Gomez.Justičné orgány označili čin páchateľa identifikovaného ako Patrick Crusius zaVyšetrovatelia sa zaoberajú aj, ktorý strelec údajne napísal a v ktorom vyjadruje svoju nenávisť voči" do mesta El Paso, ležiaceho na hraniciach s Mexikom. Páchateľ sa v ňom tiež pochvalne vyjadruje o nedávnych masakrách v dvoch novozélandských mešitách.Podľa mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora bolo šesť z 20 obetí občanmi Mexika. Mexická vláda uviedla, že krajina by mohla požiadať o vydanie 21-ročného muža pre obvinenia z terorizmu. O tom však musí rozhodnúť generálny prokurátor, povedal mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard.dodal.Podľa neziskovej organizácie Gun Violence Archive (GVA), monitorujúcej prípady použitia strelnej zbrane v USA, boli nedeľňajšie incidenty 250. a 251. masovou streľbou v tomto roku. GVA definuje masovú streľbu ako incident, pri ktorom sú zranení alebo zabití najmenej štyria ľudia.