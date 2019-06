Trump: Kim Čong-un moje príspevky na Twitteri sleduje

Na tlačovej konferencii Trump uviedol, že mu bude potešením prejsť cez demilitarizovanú zónu medzi Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) a Severnou Kóreu a stretnúť sa tam s Kim Čong-unom.

Osaka 29. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že Severná Kórea odpovedala veľmi ochotne na jeho pozvanie stretnúť sa v nedeľu v demilitarizovanej zóne s Kim Čong-unom, avšak zatiaľ ešte nevie, či sa toto stretnutie uskutoční. Píše o tom agentúra DPA.



Trump počas summitu krajín skupiny G20 v japonskej Osake predtým na Twitteri napísal, že po niekoľkých veľmi dôležitých stretnutiach vrátane schôdzky s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom odcestuje počas soboty z Japonska do Južnej Kórey.



"A keď tam už budem, tak ak vodca Severnej Kórey Kim bude chcieť, stretnem sa s ním na hranici v demilitarizovanej zóne, len aby som si s ním podal ruku a pozdravil ho," tweetoval Trump.



Na tlačovej konferencii v sobotu americký prezident spresnil, že mu bude "potešením" prejsť cez demilitarizovanú zónu medzi Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) a Severnou Kóreu a stretnúť sa tam so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. "Žiadny problém," povedal novinárom.



Zároveň uviedol, že Kim Čong-un ho na Twitteri sleduje. Na novinársku výzvu, aby potvrdil, či si je tým naozaj istý, odpovedal, "Myslím si to, lebo reagujeme na seba veľmi rýchlo".



Trump však dodal, že nebude zlým signálom a neurazí sa na to, ak Kim do demilitarizovanej zóne v nedeľu nepríde a pre nejakú príčinu nebude môcť jeho pozvanie prijať.