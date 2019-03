Americké ministerstvo obrany spravilo ústupok, o ktorý sa Pchjongjang snažil už dlho, a to len niekoľko hodín od náhleho ukončenia summitu Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una bez dohody.

Washington 3. marca (TASR) - Severná Kórea nemá žiadnu ekonomickú budúcnosť, ak bude disponovať jadrovými zbraňami. Vyhlásil to v sobotu americký prezident Donald Trump. Americký líder to vyhlásil po tom, ako sa USA a Južná Kórea dohodli na ukončení spoločných vojenských cvičení.



"Severná Kórea má úžasnú ekonomickú budúcnosť, ak pristúpi k dohode. Ale ak si ponechá jadrové zbrane, nebude mať žiadnu ekonomickú budúcnosť," vyhlásil Trump, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Dočasný šéf Pentagónu Patrick Shanahan v sobotu hovoril so svojím juhokórejským náprotivkom a obaja sa dohodli, že modifikujú svoje výcvikové programy so zámerom znížiť napätie na Kórejskom polostrove a dosiahnuť jeho úplnú denuklearizáciu, uviedol americký rezort obrany vo vyhlásení.



Soul vydal podobné vyjadrenie, ktoré taktiež potvrdzuje plány na ukončenie jarných vojenských cvičení.



Americké ministerstvo obrany spravilo ústupok, o ktorý sa Pchjongjang snažil už dlho, a to len niekoľko hodín od náhleho ukončenia summitu Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una bez dohody.



Toto cvičenie s názvom Foal Eagle je najväčším spomedzi pravidelných spoločných cvičení oboch spomínaných spojencov a vždy rozhnevá Pchjongjang, ktorý ho odsudzuje a označuje za prípravy na inváziu. V minulosti sa na ňom zúčastňovalo 200.000 juhokórejských vojakov a približne 30.000 príslušníkov americkej armády.



Trump sa niekoľkokrát sťažoval, že tieto vojenské cvičenia sú finančne príliš nákladné.



Republikánsky šéf Bieleho domu však vylúčil, že stiahne časť z z 28.500 amerických príslušníkov umiestnených v Južnej Kórei, ktorých úlohou je brániť krajinu pred KĽDR.