Trump: KĽDR nemá na denuklearizáciu stanovený nijaký časový rámec

Prezident USA najnovším výrokom zjavne o čosi ustúpil od svojej prvotnej požiadavky na okamžitú denuklearizáciu Kórejského polostrova.

Washington 18. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že neexistuje "časový rámec" stanovujúci, kedy sa má Severná Kórea zbaviť svojich jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra Jonhap, podľa ktorej Trump najnovším výrokom zjavne o čosi ustúpil od svojej prvotnej požiadavky na okamžitú denuklearizáciu Kórejského polostrova.



Americký prezident sa takto vyjadril na stretnutí s členmi amerického Kongresu zhruba mesiac po historickom summite v Singapure, na ktorom sa severokórejský líder Kim Čong-un zaviazal k úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov.



"Nemáme žiaden časový rámec. Nemáme nijaký rýchlostný rámec. Momentálne len pokračujeme v procese," povedal Trump. "Prebiehajú diskusie a ide to veľmi, veľmi dobre... Neponáhľame sa. Sankcie ostávajú (v platnosti). Rukojemníci sa vrátili... Deväť mesiacov už nedošlo k nijakým raketovým skúškam a domnievam sa, že vzťahy sú veľmi dobré, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej," dodal.



Najnovšie slová amerického prezidenta sa podľa Jonhapu markantne líšia od rétoriky, akú razil ešte začiatkom kalendárneho roka. Vtedy totiž obviňoval americké administratívy USA z toho, že ich rokovania s KĽDR napokon k ničomu nedospeli a izolovanému komunistickému režimu len poskytli ďalší čas na vývoj jadrového arzenálu.



Trump po historickom júnovom summite v Singapure deklaroval, že Severná Kórea už viac nepredstavuje jadrovú hrozbu. V nasledovných týždňoch sa však na verejnosti začala objavovať určitá skepsa ohľadom vážnosti s akou KĽDR pristupuje k dohodnutej denuklearizácii. Viaceré médiá s odvolaním sa na zdroje z amerických tajných služieb uvádzali, že KĽDR pokračuje vo vývoji jadrového i balistického programu a podnietili tak podozrenie, že Pchjongjang sa avizovaným odzbrojením snažil Washington len oklamať, pripomenula Jonhap.



Trump v utorok na pôde Kongresu tiež povedal, že ohľadom potreby, aby sa KĽDR vzdala svojich jadrových zbraní, sa zhováral i s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas ich pondelňajšieho summitu v Helsinkách. Diskusia o KĽDR bola podľa slov amerického prezdídenta jednou z hlavných tém ich rozhovoru.



"Rusko ma uistilo o svojej podpore. Prezident Putin povedal, že so mnou súhlasí na 100 percent a (Rusi) spravia všetko, čo budú musieť, aby sa o to pokúsili a dosiahli to," povedal Trump.