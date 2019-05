Trump vyhlásil, že Kimovi verí. KĽDR zatiaľ testovala rakety

Tlačová tajomníčka Bieleho domu vo vyhlásení uviedla, že Spojené štáty vedia o krokoch Severnej Kórey a budú situáciu naďalej sledovať.

Soul 5. mája (TASR) - Severná Kórea otestovala v sobotu pri "nácviku útoku" odpaľovacie zariadenia pre rakety dlhého doletu a tiež taktické riadené zbrane a dohliadal na to samotný severokórejský vodca Kim Čong-un. V nedeľu o tom informovali tamojšie štátne médiá, na ktoré sa odvolala svetová agentúra AFP.



Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA uviedla, že "nácvik úderu" sa konal deň po tom, čo Severná Kórea (KĽDR) vypálila do Východného mora aj iné strely, zrejme rakety krátkeho doletu. Pravdepodobne išlo o prvé severokórejské odpálenie rakiet krátkeho doletu za vyše roka a cieľom malo byť vyvíjanie tlaku na Washington v otázke jadrových rozhovorov, ktoré sa ocitli v slepej uličke, dodala AFP.



Oznámenie o "nácviku útoku" prišlo po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že verí severokórejskému vodcovi Kimovi, že "neporuší svoj sľub", aj keď jadrové rozhovory stagnujú.



Trump na Twitteri napísal, že stále verí, že dosiahnu dohodu o odstránení jadrových zbraní z KĽDR. V tweete dodal, že Kim "si naplno uvedomuje obrovský ekonomický potenciál Severnej Kórey a neurobí nič, čím by ho narušil alebo zničil". Šéf Bieleho domu doplnil: "Takisto vie, že stojím pri ňom. On nechce porušiť sľub, ktorý mi dal. Dohoda bude!"



Štátna tlačová agentúra KCNA k sobotňajším testom vo Východnom mori nazývanom aj Japonské more uviedla, že ich cieľom bolo "odhadnúť a preveriť fungovanie aj presnosť úderu" týchto zbraní.



Kim takisto hodnotil "výkonnosť zbraní a zariadení", napísala tlačová agentúra KCNA.



Vodca Kim vyzval svojich vojakov, aby mali na mysli "železnú pravdu: pravý mier a bezpečie sa dosahuje a zaisťuje iba mocnou silou", dodala KCNA.



Severná Kórea v sobotu odpálila z lokality neďaleko mesta Wonsan na východnom pobreží aj viacero striel s krátkym doletom, a to "medzi 09.06 h a 09.27 h" miestneho času (02.06 h SELČ až 02.27 h SELČ). Informovala o tom juhokórejská armáda.



Strely leteli severovýchodne 70 až 200 kilometrov smerom k Japonskému moru.