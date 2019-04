Trump kondoloval Macronovi k požiaru parížskej katedrály

Biely dom označil vo svojom vyhlásení Francúzsko za najstaršieho spojenca Spojených štátov.

Washington/Paríž 17. apríla (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump tlmočil v utorok francúzskej hlave štátu Emmanuelovi Macronovi "sústrasť" Američanov v súvislosti s požiarom, ktorý poškodil katedrálu Notre-Dame v Paríži. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová to uviedla vo vyhlásení, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



"Stojíme dnes pri Francúzsku a ponúkame našu pomoc pri obnove tohto nenahraditeľného symbolu západnej civilizácie. Vive la France!" vyhlásila Sandersová. Parížska katedrála Notre-Dame, ktorej história siaha do 12. storočia, je podľa nej "ikonickou stavbou, slúžiacou ako duchovný domov už takmer tisícročie".



Biely dom označil vo svojom vyhlásení Francúzsko za najstaršieho spojenca Spojených štátov. Američania "spomínajú s vďačnými srdcami na bitie zvonov Notre-Dame z 12. septembra 2001" ako pripomenutie teroristických útokov na Spojené štáty z predošlého dňa. "Tieto zvony budú znieť opäť," dodala Sandersová.



Utorkové vyhlásenie je podľa AFP v kontraste s prvou reakciou Trumpa na požiar parížskeho chrámu Notre-Dame z pondelkového večera, keď sa prostredníctvom Twitteru pýtal, či by hasiči nemali použiť cisternové lietadlá, a upozorňoval, že treba "konať rýchlo".



Francúzsky úrad civilnej ochrany neskôr zverejnil na Twitteri odkaz v angličtine, že na uhasenie ohňa sú využívané "všetky prostriedky" okrem lietadiel, pretože dopadajúca voda by mohla starobylú stavbu zničiť. Hovorca úradu Michaël Bernier zareagoval menej diplomaticky, keď označil Trumpovu radu za "humornú".