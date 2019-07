Trump: Kongresmanky zo skorumpovaných krajín by sa tam mali vrátiť

Prezident ďalej sarkasticky poznamenal, že tieto miesta naliehavo potrebujú rady týchto žien, takže by mali čo najrýchlejšie vyraziť na cestu.

Washington 14. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval v nedeľu v sérii príspevkov na Twitteri niekoľko nemenovaných kongresmaniek z radov Demokratickej strany, aby odišli z USA a vrátili sa do rodných krajín. Podľa neho je zaujímavé sledovať, ako "progresívne" demokratky, pochádzajúce z krajín "s katastrofálnymi, skorumpovanými a nekompetentnými vládami", rozdávajú rady, ako by mala fungovať vláda Spojených štátov.



"Prečo sa nevrátia a nepomôžu dať do poriadku úplne zničené a zločinnosťou prerastené miesta, z ktorých pochádzajú," citujú Trumpa agentúry AP a AFP.



Prezident ďalej sarkasticky poznamenal, že tieto miesta naliehavo potrebujú rady týchto žien, takže by mali čo najrýchlejšie vyraziť na cestu. "Som si istý, že (predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu) Nancy Pelosiová vám rada pomôže vybaviť cestu zadarmo," napísal Trump.



Hoci kongresmanky nemenoval, očividne narážal na malú skupinu mladých členiek Snemovne reprezentantov, ktoré zvádzajú mocenské boje s Pelosiovou. Patria do nej Alexandria Ocasiová-Cortezová, Rashida Tlaibová, Ayanna Pressleyová a Ilhan Omarová. Pochádzajú síce z čiastočne prisťahovaleckých rodín, ale okrem Omarovej, ktorá je zo Somálska, sa narodili v Spojených štátoch.



Trumpov verbálny útok prišiel v deň, počas ktorého sa majú vo viacerých veľkých amerických mestách uskutočniť rozsiahle záťahy na neregistrovaných migrantov.



Spomínané kongresmanky reagovali na Trumpove výpady takisto na Twitteri. "Ako reagovať na prezidenta, ktorý nerešpektuje zákony a úplne zlyhal? On je kríza. Jeho nebezpečnou ideológiou je kríza. Treba ho zbaviť úradu," napísala Tlaibová.



Omarová v reakcii okrem iného uviedla, že jedinou krajinou, na ktorú prisahajú členovia Kongresu, sú Spojené štáty. "Preto bojujeme za ich ochranu pred najhorším, najskorumpovanejším a najneschopnejším prezidentom, akého sme kedy mali," odkázala Omarová.



Podľa Pelosiovej Trump svojimi najnovšími xenofóbnymi výpadmi znovu ukázal, že jeho heslo "Urobme Ameriku znova veľkou" je v skutočnosti o opätovnom vytvorení "bielej Ameriky". Šéfka Snemovne reprezentantov vyzvala Trumpa, aby namiesto útokov na členov Kongresu s nimi spolupracoval "na humánnej imigračnej politike, ktorá odráža americké hodnoty".