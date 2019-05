Trump kritizoval televíziu Fox News za spravodajstvo o demokratoch

Podľa Trumpa je ťažké uveriť, že Fox News stráca čas demokratickým uchádzačom o prezidentskú nomináciu Peteom Buttigiegom.

Washington 20. mája (TASR) - Nestáva sa často, aby americký prezident Donald Trump kritizoval spravodajskú televíziu Fox News, v ktorej býva opakovane hosťom. V nedeľu jej však na Twitteri vyčítal to, ako informuje o opozičných demokratoch, uviedla agentúra DPA.



Podľa Trumpa je ťažké uveriť, že Fox News stráca čas demokratickým uchádzačom o prezidentskú nomináciu Peteom Buttigiegom. Stanica sa stále viac a viac dostáva na "zlú" stranu, pokiaľ ide o správy o demokratoch, dodal.



Trump si menovite "podal" moderátora Chrisa Wallacea, ktorý je na rozdiel od mnohých svojich kolegov z Fox News kritickejší voči súčasnej vláde. Trump obvinil Wallacea, že o ňom nikdy nehovorí pozitívne.



Takáto prezidentova je zriedkavá, pretože Fox News patrí do mediálneho impéria magnáta Ruperta Murdocha a je považovaná za blízku Trumpovi. Mnohí redaktori Fox News mu nekladú otázky "na telo" a mienkotvorné programy často chvália jeho osobu a politiku.



Po kritika však Trump v ďalšom tvíte nezabudol upozorniť, že v nedeľu večer miestneho času bude mať na Fox News rozhovor so Steveom Hiltonom.