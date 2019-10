Trump: Malý počet amerických vojakov zostane v Sýrii

Washington 21. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že malý počet amerických vojakov zastane v Sýrii aj napriek presunu väčšiny síl USA zo severu Sýrie do Iraku a Kuvajtu. Informovala o tom agentúra AFP.



Časť príslušníkov amerických ozbrojených síl bude dislokovaná v blízkosti hraníc Sýrie s Jordánskom a Izraelom, nie na severe Sýrie, kde Turecko začiatkom októbra spustilo vojenské operácie proti Kurdom.



Ďalšia skupina Američanov, ktorá zostáva v Sýrii, bude mať na starosti bezpečnosť ropných polí a ich ochranu pred militantmi z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).



Turecko spustilo na severovýchode Sýrie 9. októbra vojenskú operáciu namierenú proti Kurdom po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky dovtedy podporujúce Kurdov. Tí následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.



Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré je výsledkom stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu piatich dní z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.