Trump: Mayovej plán brexitu zrejme pochová obchodnú dohodu s USA

Denníku The Sun americký prezident tiež povedal, že Mayovej radil, ako by mala o brexite rokovať s EÚ, avšak britská premiérka jeho rady ignorovala.

Londýn 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump obvinil britskú premiérku Theresu Mayovú z ničenia toho, čo by jej vlasť mohla získať od brexitu a dodal, že jej "mäkký" plán budúcich obchodných vzťahov s Európskou úniou zrejme "usmrtí" akúkoľvek obchodnú dohodu, ktorú by v budúcnosti Británia mohla dosiahnuť z USA.



Trump sa takto vyjadril v štvrtkovom rozhovore pre britský bulvárny denník The Sun. "Ak uzatvoria takúto dohodu, budeme jednať s Európskou úniou miesto Británie, takže to pravdepodobne zabije dohodu (Británie s USA)," povedal americký prezident v interview, zverejnenom počas prvého dňa jeho štvordňovej návštevy v Británii.



Trump v rozhovore ďalej prirovnal britské referendum z júna 2016, v ktorom občania tejto ostrovnej krajiny rozhodli o brexite, k predvlaňajším prezidentským voľbám v USA, v ktorých zvíťazil. V tejto súvislosti povedal, že dohoda, ktorú sa Mayová s EÚ snaží dosiahnuť je "sa veľmi líši od tej, za akú hlasoval ľud (v referende)".



Denníku The Sun americký prezident tiež povedal, že Mayovej radil, ako by mala o brexite rokovať s EÚ, avšak britská premiérka jeho rady ignorovala. Útržky z interview zverejnil denník na svojej webstránke práve v čase, keď sa Trump vo štvrtok neskoro večer zúčastňoval na uvítacej galavečeri v paláci Blenheim v spoločnosti Mayovej a ďalších britských predstaviteľov.



Rozsiahly rozhovor bulvárneho denníka obsiahol širokú škálu tém, pričom Trump v ňom ďalej vyjadril podporu bývalému britskému ministrovi zahraničných vecí a zástancovi tvrdšieho brexitu Borisovi Johnsonovi, ktorý v pondelok odstúpil zo svojej funkcie práve pre nezhody v kabinete premiérky Mayovej, týkajúce sa spôsobu vystúpenia Británie z EÚ. Podľa Trumpa by bol Johnson "skvelým premiérom", lebo má "správny prístup" a všetko potrebné na túto funkciu. Jeho rezignácia na post ministra zahraničných vecí Trumpa vraj "veľmi prekvapila a zarmútila".



Trump sa v rozhovore venoval aj londýnskemu starostovi Sadiqovi Khanovi, ktorého obvinil z toho, že on sám sa necíti v Londýne vítaný. Americký prezident sa ešte pred svojou návštevou dopočul o tom, že londýnsky magistrát povolil počas jeho návštevy vypustenie obrovskej nafukovacej figuríny znázorňujúcej ho ako rozhnevané batoľa. Denníku The Sun povedal, že aj to je dôvod prečo počas svojej návštevy strávi v Londýne len málo času.



Khana, ktorý je moslimom a zároveň hlasným kritikom Trumpovej protimoslimskej politiky v USA, obvinil americký prezident v rozhovore z tejto nehostinnej atmosféry i toho, že pokiaľ ide o terorizmus odviedol "strašnú prácu", priblížila agentúra AP.



Trump v interview pre The Sun tiež hovoril o migrantoch, pričom podľa agentúry DPA zopakoval svoje známe postoje a útoky voči prisťahovalcom. "Čo sa stalo Európe je hanba. Povolenie prisťahovalectva v Európe je hanba... Domnievam sa, že to zmenilo štruktúru Európy," povedal. "Myslím, že strácate svoju kultúru," dodal v tejto súvislosti.