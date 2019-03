Trump: Moje vzťahy so severokórejským lídrom ostávajú dobré

Summit Trump-Kim sa konal vo vietnamskej metropole Hanoj v dňoch 27. a 28. februára.

Washington 8. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že jeho vzťahy so severokórejským vodcom Kim Čong-unom zostávajú dobré, a to aj napriek neúspechu nedávneho summitu oboch lídrov vo Vietname. Informovala o tom agentúra AFP.



"Naše vzťahy... myslím si, že zostávajú dobré," povedal Trump reportérom v Bielom dome po tom, ako sa na summite v Hanoji s Kim Čong-unom nedokázal dohodnúť na ukončení severokórejského jadrového programu výmenou za zmiernenie sankcií proti jeho režimu.



Štátne médiá v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) medzitým prvýkrát priznali zlyhanie summitu v Hanoji, ktorý mal stavať na úspechu historicky prvého stretnutia lídrov USA a KĽDR v Singapure z minulého roka.



"Verejnosť doma aj v zahraničí... pociťuje ľútosť a viní Spojené štáty za neúspech summitu, ktorý sa skončil bez dohody," uvádza sa v komentári, ktorý zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.



Renomovaní experti z programov 38 North a Beyond Parallel v súvislosti s neúspechom hanojského summitu vyhlásili, že zaznamenali obnovenie aktivity v areáli severokórejského kozmodrómu Sohe.



V kozmodróme na severozápade KĽDR, ktorý sa využíval na vypúšťanie družíc a vývoj motorov pre balistické strely, neboli badateľné žiadne aktivity od vlaňajšieho augusta. Podľa odborníkov tam predtým — po júlovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v Singapure — zlikvidovali a demontovali niektoré zariadenia.



Trump na margo danej správy uviedol, že by bol "veľmi, veľmi sklamaný", ak by sa ukázala byť pravdivou.



Skončil sa predčasne bez dohody či dokonca spoločného vyhlásenia, pričom verzie USA a KĽDR o tom, prečo sa tak stalo, sa rozchádzajú.



Trump podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.



Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu. Trump tiež uviedol, že na summite došlo k pokroku, v čom sa odvolával na Kimov verbálny prísľub naďalej nepokračovať v jadrových a raketových skúškach.