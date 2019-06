Trump na summite G20 pochválil dobré vzťahy s Putinom

Americký prezident sa s hlavou štátu Ruska naposledy stretol v júli 2018 v Helsinkách.

Osaka 28. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok pred schôdzkou s ruským partnerom Vladimirom Putinom na dvojdňovom summite skupiny G20 v japonskom meste Osaka povedal, že s ním má "veľmi, veľmi dobrý vzťah".



"Je to pre mňa veľká česť byť s prezidentom Putinom," cituje Trumpa agentúra AFP. "Máme veľmi, veľmi dobrý vzťah," dodal prezident USA. Novinárom však odmietol poskytnúť bližšie informácie o obsahu rokovania.



Keď sa jeden z novinárov Trumpa spýtal, či Putinovi povie, aby sa Rusko nemiešalo do prezidentských volieb v USA v roku 2020, prezident odpovedal: "Samozrejme, že áno". Potom sa obrátil k Putinovi a povedal: "Prosím, nezasahujte do volieb". Putin reagoval podobne, píše agentúra AP.



Trump sa s ruským prezidentom naposledy stretol v júli 2018 v Helsinkách, pripomína AFP.



Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller v marci ukončil 22 mesiacov trvajúce vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Podľa záverov Muellerovej správy, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, sa volebný tím súčasného prezidenta Trumpa nedopustil spolčenia s Ruskom. V druhej skúmanej záležitosti — podozrení z marenia vyšetrovania prezidentom — však Mueller nedospel k jednoznačnému záveru.



Trump výsledky Muellerovho vyšetrovania podľa AFP označil za "úplné očistenie", stále však čelí kritike od svojich protivníkov za pretrvávajúce nepriehľadné vzťahy s Putinom.