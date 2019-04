Trump na zjazde NRA zrušil zmluvu a uťahoval si zo Sandersa

Zmluva ATT je medzinárodný dokument, za ktorý v roku 2006 hlasovalo vo Valnom zhromaždení OSN 153 členských krajín.

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vystúpil v piatok s prejavom na 148. výročnom zjazde Národného združenia držiteľov zbraní (NRA), ktorý sa v dňoch 25.-27. apríla koná v meste Indianapolis v americkom štáte Indiana. Informovala o tom na svojej stránke spravodajská televízia CNN.



Trump na úvod svojho vystúpenia uviedol, že nikdy neratifikuje zmluvu OSN o obchode so zbraňami (ATT), ktorú v roku 2013 podpísal jeho predchodca v Bielom dome Barack Obama, avšak Kongres ju neratifikoval. Americký prezident následne za jasotu delegátov zjazdu NRA podpísal dekrét žiadajúci Senát USA o zastavenie procesu ratifikácie zmluvy.



"Organizácia Spojených národov čoskoro dostane oficiálne upovedomenie, že USA túto zmluvu odmietajú. V súvislosti s týmto rozhodnutím teraz pred veľkým počtom svedkov podpíšem dekrét žiadajúci Senát, aby ukončil ratifikačný proces a poslal mi práve odmietnutú zmluvu do Oválnej pracovne, kde ju zahodím," povedal Trump, ktorý podľa vlastných slov svojím rozhodnutím "znovu potvrdil, že americká sloboda je posvätná a že americkí občania sa riadia americkými zákonmi a nie zákonmi cudzích krajín." Americký prezident následne vytiahol pero a dokument podpísal a ukázal ho jasajúcemu publiku. Potom povedal, že "toto pero chcú všetci" a hodil ho jednému z účastníkov zjazdu.



Okrem zrušenia podpisu pod zmluvou ATT sa Trump vyjadril posmešne o uchádzačovi o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby v roku 2020 Berniem Sandersovi ohľadom volebných práv.



"Chápete, čo sa tu deje. 'Nech volí aj bostonský atentátnik.' Mal by voliť, však? Ja si to nemyslím. 'Nech volia teroristi, ktorí sú vo väzení.' Ja si to nemyslím," povedal americký prezident na margo Sandersovho vyjadrenia ohľadom volebného práva odsúdených zločincov. Sanders totiž tento týždeň pre CNN povedal, že odsúdenci by mali mať právo voliť, aj keď sú ešte vo väzení.



Počas Trumpovho prejavu na zjazde NRA, ktorá pred voľbami v roku 2016 prispela na prezidentovu volebnú kampaň sumou prevyšujúcou 30 miliónov dolárov, usporiadatelia vyviedli zo sály muža podozrivého, že smerom na pódium, kde stál Trump, hodil mobilný telefón.



Zmluva ATT je medzinárodný dokument, za ktorý v roku 2006 hlasovalo vo Valnom zhromaždení OSN 153 členských krajín. Jeho cieľom je zaviesť zodpovednú globálnu kontrolu nad medzinárodným obchodom s konvenčnými zbraňami. Viacero krajín vrátane Číny, Egypta či Saudskej Arábie sa vtedy zdržalo hlasovania. Proti prijatiu ATT hlasovali len Spojené štáty.