Trump navrhol hranicu medzi Kóreami ako miesto stretnutia s Kimom

Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhol v pondelok hranicu medzi Kóreami ako možné miesto pre stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra Jonhap.



"Mnohé krajiny pripadajú do úvahy pre toto stretnutie, ale nebol by Mierový dom/Dom slobody na hraniciach medzi Severnou a Južnou Kóreou reprezentatívnejším, dôležitejším a trvalejším miestom ako tretia krajina? Iba sa pýtam!" napísal Trump na Twitteri.



Mierový dom v Pchanmundžome bol miestom minulotýždňového summitu Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. Dom slobody je neďaleká budova, ktorá slúži ako styčná kancelária medzi oboma Kóreami, dodáva agentúra Jonhap.



Lídri Severnej a Južnej Kórey ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.



Trump v sobotňajšom tvíte uviedol, že sa teší na stretnutie s Kimom, ktoré bolo predbežne naplánované na máj alebo začiatok júna.