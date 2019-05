Trump navrhol obrovské zvýšenie kvót na kvalifikovaných migrantov

Navrhované reformy vyžadujú, aby sa prisťahovalci pred prijatím naučili angličtinu a zvládli skúšku z občianskej náuky, spresnil Trump.

Washington 17. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump predstavil vo štvrtok návrhy na reformu prisťahovaleckej politiky, ktoré dramaticky zvyšujú kvóty na kvalifikovaných pracovníkov.



"Najväčšia zmena, ktorú robíme, je zvýšenie podielu vysoko kvalifikovaných prisťahovalcov z 12 percent na 57 percent, a chceli by sme dokonca zistiť, či môžeme ísť ešte vyššie," povedal Trump. "To nás dostane na rovnakú úroveň s ostatnými krajinami a vďaka tomu budeme celosvetovo konkurencieschopnejší," dodal podľa tlačovej agentúry AFP americký prezident.



"Sme zástancami otvorených dverí, ktoré chceme urobiť aj do našej krajiny. Ale veľký podiel týchto prisťahovalcov musí prísť na základe skutočnej potreby a kvalifikácie," uviedol Trump v Bielom dome.



Navrhované reformy vyžadujú, aby sa prisťahovalci pred prijatím "naučili angličtinu a zvládli skúšku z občianskej náuky", spresnil Trump.



Americký prezident sa takisto zameral na "zneužívanie azylového systému" krajiny, ako to nazval.



"Naša krajina má hrdú históriu poskytovania ochrany ľuďom, utekajúcim pred prenasledovaním vládami. Žiaľ, oprávnených žiadateľov o azyl vytláčajú tí, čo si podávajú neopodstatnené žiadosti," uviedol Trump.



Zreformovaný prisťahovalecký systém bude podľa Trumpových slov "predmetom závisti súčasného sveta", ale pravdepodobne sa v ostro rozdelenom Kongrese ďaleko nedostane, napísala agentúra AFP.



Trump postavil svoj prezidentský úrad na tvrdení, že Spojené štáty sú "zaplavené" migrantmi a uchádzačmi o azyl.



Avšak odporcovia, väčšinou z Demokratickej strany, tvrdia, že Trumpovo presadzovanie výstavby ďalších plotov na hranici s Mexikom a jeho časté pranierovanie migrantov ako nebezpečných zločincov podnecujú rasovú nenávisť.



Šéf Bieleho domu vyhlásil stav núdze na južnej hranici s Mexikom a tým obišiel Kongres - ale uvoľnil tak miliardy dolárov na financovanie svojho sporného projektu múru. Okrem toho vyslal k mexickej hranici vojakov.