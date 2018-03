Trump navrhol trest smrti pre dílerov drog

Trump načrtol danú víziu počas svojho prejavu v Manchesteri v štáte New Hampshire, ktorý je ťažko postihnutý týmto problémom.

Washington 20. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval v pondelok na zavedenie trestu smrti pre dílerov drog. Ide o súčasť jeho plánu na boj proti epidémii závislosti od analgetík v Spojených štátoch.



Trump načrtol danú víziu počas svojho prejavu v Manchesteri v štáte New Hampshire, ktorý je ťažko postihnutý týmto problémom, informuje stanica BBC. Očakáva sa, že šéf Bieleho domu ohlási tiež príslušné opatrenia zamerané na riešenie nadmerného predpisovania týchto liečiv a na nedostatočný prístup k liečbe.



Epidémia závislosti si len v roku 2016 vyžiadala životy vyše 63.000 Američanov, tvrdia zdravotnícke úrady.



"Ak nebudeme prísni na dílerov drog, strácame čas. Súčasťou týchto opatrení je aj trest smrti," vyhlásil Trump v New Hampshire. Predtým túto myšlienku prezentoval aj začiatkom mesiaca na zhromaždení v Pensylvánii.



Podľa odhadov je od opiátov závislých 2,4 milióna Američanov, pričom medzi tieto látky sa zaraďujú i lieky proti bolesti a heroín. Národný ústav zdravia (NIH) uvádza, že denne zomrie v USA na predávkovanie 115 osôb.



V Spojených štátoch je za hrdelný zločin považovaná aj vražda súvisiaca s drogami, dosiaľ však ešte nikoho na základe tejto legislatívy nepopravili.



Politici naznačili, že k pokusu zmeniť zákony tak, aby sa trest smrti aplikoval na samotné obchodovanie s drogami, nedôjde. Najvyšší súd totiž prehlasuje, že za hrdelný zločin by sa nemalo považovať nič iné než vražda.



Trump v súvislosti s bojom proti drogám predtým vyzdvihol filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho, hoci situácia v tejto ázijskej krajine viedla k mimosúdnym vraždám. Tamojšia polícia tvrdí, že v rámci protidrogovej kampane zabila viac než 4000 podozrivých. Trest smrti za užívanie drog má aj Irán.