Trump: Nechcem oddeľovať detí od ich rodičov, ilegálnych migrantov

Washington 10. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na stredu vyhlásil, že nemá v úmysle vrátiť sa k praxi oddeľovania detí od ich rodičov-ilegálnych migrantov.



Ako informovala agentúra AFP, Trump je však podľa vlastných slov stále presvedčený o tom, že to bola dobrá metóda, pretože ľuďom bránila považovať ilegálny prechod cez americko-mexickú hranicu ako "výlet do Disneylandu".



Výkonné nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom, podpísal Trump vlani v júni pod tlakom kritiky v USA i zo zahraničia. Dodal však vtedy, že v USA naďalej v platnosti ostáva politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii.



Trumpov boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a prudkému nárastu počtu žiadateľov o azyl sa stal veľkou témou vnútornej politiky USA - okrem iného aj v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2020.



Súčasný republikánsky prezident tvrdo presadzuje výstavbu stoviek kilometrov nových hraničných plotov a zátarás z ostnatého drôtu. Hovorí, že Spojené štáty sú "plné" a nemôžu prijať viac migrantov ani ľudí utekajúcich pred násilím v Strednej Amerike.



V nedeľu Trump nečakane oznámil odchod ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenovej.



Podľa amerických médií po tomto kroku môžu nasledovať dokonca aj tvrdšie opatrenia na južnej hranici Spojených štátov.



Opoziční demokrati reagovali na rezignáciu Nielsenovej so znepokojením a obávajú sa ďalšieho pritvrdenia prezidentovej politiky. "Ak ani tie najradikálnejšie hlasy vo vláde nie sú pre prezidenta Trumpa dosť radikálne, potom je jasné, že úplne stratil kontakt s Američanmi," povedal vodca demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer.



Pred niekoľkými mesiacmi sa objavili špekulácie, že Trump je nespokojný s prácou Nielsenovej, ktorej rezort je zodpovedný aj za ochranu hraníc. Prezident jej údajne vyčítal, že situáciu na hraniciach s Mexikom, kde chce vybudovať bariéru proti migrantom, nedokáže zvládnuť. Ministerka napriek tomu zostala voči nemu lojálna.