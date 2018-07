D. Trump: Nemecko je pod totálnou kontrolou Ruska

Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril pred začiatkom dvojdňového summitu Severoatlantickej aliancie v Bruseli.

Brusel 11. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok ostro skritizoval projekt plynovodu Severný prúd 2. Vyhlásil pritom, že Nemecko je pod "totálnou kontrolou" Ruska a je "rukojemníkom" Moskvy, informovala agentúra AP.



"Považujem za veľmi smutné, že Nemecko uzatvára rozsiahlu dohodu o rope a plyne s Rusko v čase, keď treba byť pred Ruskom na pozore a Nemecko pritom platí Rusku miliardy a miliardy dolárov ročne," povedal Trump na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril pred začiatkom dvojdňového summitu Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Stoltenberg v tejto súvislosti podčiarkol, že spojenci z NATO sú schopní spolupracovať napriek vzájomným názorovým rozdielom.



Kontroverzne vnímaný plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2) by mal spojiť Nemecko s Ruskom popod Baltské more a Washington proti nemu dlhodobo brojí. Podľa kritikov, medzi ktorých patria viaceré členské krajiny z východnej časti EÚ a Ukrajina, celý projekt len zvýši energetickú závislosť Únie od Ruskej federácie.



Trump v utorok označil dohodu o stavbe plynovodu za "nemiestnu".



Zároveň kritizoval Nemecko za to, že nevynakladá dostatočné prostriedky na obranu. "Nemecko je bohatou krajinou, mohlo by zvýšiť (výdavky na obranu) okamžite, už zajtra, a nemali by sme žiadny problém," povedal Trump.



Zdôraznil pritom, že Spojené štáty "platia veľké peniaze" na ochranu Nemecka, Francúzska a ďalších krajín.



Spojené štáty dlhodobo apelujú na spojencov z NATO, aby zvýšili výdavky na obranu na dohodnutú hranicu dve percentá HDP, ktorú väčšina z nich, vrátane Nemecka, nedosahuje.



"Už sme si na to skoro zvykli," reagovala na Trumpove slová nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová. Neodpovedala však podľa agentúry DPA na otázku, či nepovažuje za neférové, že Trump kritizoval spomedzi krajín Aliancie práve Nemecko.



Ministerka tiež konštatovala, že Trumpova kritika je v určitom zmysle oprávnená. Napriek tomu si myslí, že sa netreba zameriavať len na takzvaný dvojpercentný cieľ zvýšenia výdavkov na obranu. "Chcela by som, aby sa obchodník Donald Trump pozrel nielen na bilanciu, ale aj na úžitok," povedala Von der Leyenová.