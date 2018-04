D. Trump otvorene: Nepriateľský vzťah so Severnou Kóreou sa zlepšuje

Prezident USA priznal, že odkazy, ktoré si navzájom posielali so severokórejským vodcom, a posmešné narážky o jadrových gombíkoch boli veľmi škaredé a len zvyšovali strach z jadrovej vojny.

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Severná Kórea urobila ústupky voči Spojeným štátom pred prípadným summitom s Kim Čong-unom, ktorý by sa mohol konať v najbližších mesiacoch.



Trump priznal, že nelichotivé odkazy, ktoré si navzájom posielali so severokórejským vodcom, a posmešné narážky o jadrových "gombíkoch" boli "veľmi, veľmi škaredé" a len zvyšovali strach z jadrovej vojny.



Ale teraz sa situácia na Kórejskom polostrove vyvíja veľmi dobre, uviedol Trump v každodennom raňajšom programe Fox & Friends na televíznej stanici Fox News Channel.



"Poviem vám len toľko, že jadrová vojna by vypukla, keby boli ľudia slabosi," vyhlásil Trump v relácii.



Počas telefonátu v rámci uvedeného programu Trump prezradil aj ďalšie informácie o tajnej ceste riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mikea Pompea do Severnej Kórey počas veľkonočných sviatkov začiatkom apríla. Trump povedal, že pôvodne sa Pompeovo stretnutie s Kimom neplánovalo, ale nakoniec sa stretli a diskutovali vyše hodiny.



V rámci výmeny narážok medzi Trumpom a Kimom odznela aj tá, keď severokórejský líder vyhlásil, že "Nukleárne tlačidlo má vždy na svojom stole". Trump zareagoval: "Informujte ho, prosím, niekto z jeho vyčerpaného a vyhladovaného režimu, že ja mám tiež nukleárne tlačidlo, ale je oveľa väčšie a mocnejšie než to jeho, a moje tlačidlo funguje!"