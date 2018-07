Trump nominoval za sudcu Najvyššieho súdu Bretta Kavanaugha

Sudca najvyššieho súdu vykonáva svoju funkciu doživotne, teda aj niekoľko desaťročí. Nominanta musí potvrdiť americký Senát.

Washington 10. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump nominoval 53-ročného konzervatívca Bretta Kavanaugha za sudcu Najvyššieho súdu, kde sa uvoľnilo miesto po Anthonym Kennedym, ktorý odchádza do dôchodku. Prezident sa tak snaží posunúť vyváženosť súdu viac doprava, informovala v utorok nadránom tlačová agentúra AP.



Prezident vysvetlil svoj výber slovami, že Kavanaugh "už dokázal svoju oddanosť rovnocennej spravodlivosti, vykonávanej v súlade so zákonom". Podľa Trumpa je to sudca, ktorého citujú aj ostatní sudcovia.



Trump oznámil a predstavil svojho nominanta v pondelok večer miestneho času, v hlavnom televíznom vysielacom čase.



Sudca najvyššieho súdu vykonáva svoju funkciu doživotne, teda aj niekoľko desaťročí. Nominanta musí potvrdiť americký Senát.



Kavanaugh je dlhoročnou, pevnou súčasťou republikánskej strany. Od roku 2006 je sudcom federálneho odvolacieho súdu vo Washingtone. Bol takisto hlavným asistentom Kennetha Starra počas vyšetrovania prezidenta Billa Clintona. Kavanaugh tiež pracoval v Bielom dome za prezidenta Georgea W. Busha.



Kavanaugh bude menej prístupný právu na umelé prerušenie tehotenstva a právam homosexuálov, než bol liberálnejšie založený Kennedy. Osemdesiatjedenročný Kennedy bol zároveň považovaný za spravodlivého sudcu.



Trump vyhlásil, že Kavanaugh má "bezchybnú povesť a nedostižnú kvalifikáciu".



Prezident oznámil meno sudcu vo Východnej miestnosti Bieleho domu, a keď tam Kavanaugh vstúpil spolu s manželkou a dvoma dcérami, ozval sa obrovský potlesk.



Trump sa preňho rozhodol už v nedeľu a svoje rozhodnutie mu v ten večer oznámil telefonicky.



Kavanaugh je už druhý sudca najvyššieho súdu, ktorého vyberal Trump. Prvým bol Neil Gorsuch. Kavanaugh aj Gorsuch pritom na začiatku svojich právnických kariér pracovali v rovnakom čase pre Kennedyho ako koncipienti.