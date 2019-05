Trump nominuje Patricka Shanahana za ministra obrany

Predošlý minister obrany Jim Mattis odstúpil z tohto postu ešte vlani v decembri po ostrých nezhodách, ktoré mal s Trumpom pre prezidentovo rozhodnutie náhle stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie.

Washington 9. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump nominuje na post ministra obrany USA Patricka Shanahana, ktorý je vedením Pentagónu dočasne poverený už od 1. januára tohto roku. Oznámil to vo štvrtok Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra DPA.



Predošlý minister obrany Jim Mattis odstúpil z tohto postu ešte vlani v decembri po ostrých nezhodách, ktoré mal s Trumpom pre prezidentovo rozhodnutie náhle stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie.



Shanahan, ktorý bol dovtedy Mattisovým námestníkom, následne od 1. januára dočasne prevzal riadenie rezortu. Nomináciu Shanahana za ministra bude musieť ešte schváliť americký Senát.



Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová vo štvrtok uviedla, že "Shanahan v ostaných mesiacoch dokázal, že je viac ako kvalifikovaný na to, aby viedol ministerstvo obrany".



Patrick Shanahan (56) bol v minulosti vysokopostaveným manažérom spoločnosti Boeing. Podľa agentúry AP má rozsiahle skúsenosti so zbrojárskym priemyslom, avšak nie s vládnymi postami.