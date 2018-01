TRUMP: Nový vydavateľ je pre New York Times poslednou šancou

Americký prezident poskytol minulý týždeň denníku New York Times 30-minútový rozhovor aj napriek tomu, že toto médium neustále kritizuje.

Washington 2. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyslovil v utorok nádej, že príchod nového vydavateľa denníka New York Times umožní tejto spoločnosti vrátiť sa k vízii jej zakladateľa, ktorou bola objektívnosť a nezaujatosť.



"Potácajúci sa (denník) New York Times má nového vydavateľa A. G. Sulzbergera. Blahoželám! Pre Timesy je to posledná šanca naplniť víziu ich zakladateľa Adolpha Ochsa 'prinášať správy nestranne bez strachu či ZAUJATOSTI bez ohľadu na zúčastnenú stranu, sektu či záujmy'," uviedol na Twitteri americký prezident.



"Staňte sa nestrannými novinármi s oveľa vyšším štandardom, zbavte sa svojich falošných a neexistujúcich 'zdrojov' a správajte sa k prezidentovi Spojených štátov FÉROVO, aby ste sa nabudúce, keď zvíťazím, nemuseli svojim čitateľom ospravedlňovať za zle odvedenú prácu. Veľa šťastia," napísal ďalej Trump.



Spoločnosť New York Times vlani oznámila, že dlhoročný vydavateľ Arthur O. Sulzberger k 31. decembru odstúpi a vo funkcii ho nahradí jeho syn, 37-ročný Arthur Gregg Sulzberger, pričom jeho otec bude zastávať čestnú funkciu prezidenta spoločnosti. A.G. Sulzberger sa tak stal od roku 1896 v poradí šiestym členom rodiny Ochs-Sulzberger, ktorý jeden z najčítanejších denníkov v Spojených štátoch povedie.



Trump poskytol minulý týždeň denníku New York Times 30-minútový rozhovor aj napriek tomu, že toto médium neustále kritizuje.