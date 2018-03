Trump obhajoval svoj blahoprajný telefonát Putinovi

Vychádzať s Ruskom je podľa slov amerického prezidenta dobrá vec, nie zlá vec.

Washington 22. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump obhajoval v stredu svoje rozhodnutie zablahoželať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k znovuzvoleniu. Argumentoval, že jeho predchodca Barack Obama urobil v roku 2012 to isté.



"Vychádzať s Ruskom (a inými) je dobrá vec, nie zlá vec," uviedol Trump na Twitteri.



Jeho vyjadrenie nasledovalo po tom, ako vyšlo najavo, že ho poradcovia v podkladoch varovali, aby sa vyhol gratulácii Putinovi.



Podľa Trumpa Rusko môže "pomôcť vyriešiť problémy" od Severnej Kórey až po "nastávajúce preteky v zbrojení". Uviedol, že George W. Bush nemal ako prezident "bystrosť", aby spolupracoval s Putinom, a Obama s bývalou šéfkou diplomacie Hillary Clintonovou nemali vo vzťahu s ruským lídrom potrebnú "energiu či chémiu".



Pozoruhodné je podľa agentúry AP aj to, o čom spolu v utorok obaja lídri počas telefonátu nediskutovali: Trump nespomenul tému zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 ani podozrenie z účasti Ruska na nedávnej otrave bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Británii.



"Americký prezident nevedie slobodný svet tak, že blahoželá diktátorom k víťazstvu v predstieraných voľbách," uviedol republikánsky senátor za štát Arizona John McCain, ktorý predsedá senátnemu výboru pre ozbrojené sily.



Republikánsky senátor Jeff Flake z Arizony, častý Trumpov kritik, označil prezidentov telefonát za "čudný". Líder senátnej väčšiny, republikán Mitch McConnell za štát Kentucky, uviedol, že Trump "môže telefonovať, komu chce", ale poznamenal, že telefonát Putinovi "by nebol v mojom rebríčku vysoko".