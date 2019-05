Trump obíde Kongres, aby mohol predávať zbrane Saudskej Arábii

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo obhajuje podporu Saudskej Arábie zo strany Washingtonu.

Washington 24. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila Kongresu, že obíde jeho posudzovaciu právomoc v otázke predaja zbraní Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom. Poukazuje pritom na hrozbu, ktorú pre národnú bezpečnosť údajne predstavuje Irán.



S odkazom na piatkové vyhlásenie demokratického senátora Roberta Menendeza o tom informovala agentúra AFP.



"Prezident týmto svojím krokom ničí produktívny a dlhoročný pracovný vzťah medzi Kongresom a výkonnou mocou v otázkach predaja zbraní," uviedol Mendez. Ten ako člen senátneho výboru pre zahraničné veci dlhodobo blokoval predaj zbraní do zmienených krajín pre obavy, že môžu prispieť k stratám na životoch civilistov v Jemene.



Mendéz ďalej vyhlásil, že je "sklamaný, ale nie prekvapený z toho, že Trumpova administratíva opäť raz nedokázala uprednostniť dlhodobé bezpečnostné záujmy krajiny a ani ľudské práva, ale robí služby autoritatívnym krajinám, akou je Saudská Arábia".



Ešte v apríli Trump vetoval rezolúciu schválenú americkým Kongresom, ktorá ho vyzývala na ukončenie účasti Spojených štátov na vojne v Jemene, ktorú tam vedie koalícia pod vedením Saudskej Arábie proti Iránom podporovaným šiitským povstalcom - húsíom.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo naopak obhajuje podporu Saudskej Arábie zo strany Washingtonu a poukazuje na to, že húsíovia sú spojencami Iránu a ich raketové útoky na Saudskú Arábiu by mohli ohroziť amerických občanov letiacich komerčnými letmi. Spojené arabské emiráty sú súčasťou Rijádom vedenej koalície v Jemene.