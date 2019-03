Trump ocenil Muellerov postup pri vyšetrovaní predvolebnej kampane

Zdôraznil tiež, že nemá problém s úplným zverejnením textu záverečnej správy z vyšetrovania, z ktorej bolo zatiaľ publikované len krátke zhrnutie.

Washington 25. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok ocenil prácu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý viedol dva roky trvajúce vyšetrovanie možných zásahov Ruska do predvolebnej kampane v USA v roku 2016.



Zdôraznil tiež, že nemá problém s úplným zverejnením textu záverečnej správy z vyšetrovania, z ktorej bolo zatiaľ publikované len krátke zhrnutie. Zároveň pohrozil odplatou voči svojim neprajníkom, informovala agentúra AFP.



Trump opäť kritizoval ako "príšernú" skutočnosť, že sa celé vyšetrovanie vôbec začalo. Podľa neho bolo od začiatku založené na falošných tvrdeniach. Vyšetrovateľ Mueller však podľa neho zvládol svoju úlohu "so cťou".



Šéf Bieleho domu podľa vlastných slov cíti zadosťučinenie, že bol zbavený obvinení zo spolčenia sa s Ruskom počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016.



"Ministrovi spravodlivosti odkazujem, vôbec mi to (úplné zverejnenie správy) nebude vadiť," povedal prezident v Bielom dome.



"Nemôžeme dopustiť, aby sa toto znovu stalo ďalšiemu prezidentovi," povedal. "Veľmi málo ľudí z tých, ktorých poznám, by to zvládlo," dodal. "Niektorí ľudia sa dopustili veľmi zlých vecí, povedal by som, že vecí v na úrovni velezrady voči našej krajine," povedal Trump v súvislosti s dohadmi o prípadnej pomste Bieleho domu po tom, ako sa vyšetrovanie ukončilo.



Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller v piatok ukončil vyšetrovanie a svoju záverečnú správu doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi, ktorý v liste adresovanom americkému Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery správy.



Mueller podľa Barra nenašiel dôkazy, že by sa Trump alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.