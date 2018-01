Trump pricestoval na Svetové ekonomické fórum v Davose

Rozhodnutie Trumpa pricestovať do Davosu bolo podľa agentúry AP prekvapením vzhľadom na jeho protekcionistickú agendu a odpor k medzinárodným obchodným dohodám.

Davos/Washington 25. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestoval vo štvrtok do Švajčiarska, kde sa zúčastní Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Absolvuje tam aj rokovania s viacerými svetovými lídrami vrátane britskej premiérky Theresy Mayovej.



Trump príde na davoské fórum ako vôbec prvý úradujúci prezident USA od roku 2000, keď tam zavítal vtedajší šéf Bieleho domu Bill Clinton.



Na 48. Svetovom ekonomickom fóre v Davose sa okrem amerického prezidenta a britskej premiérky zúčastňujú aj kanadský premiér Justin Trudeau, indický premiér Nárendra Módí, francúzsky prezident Emmanuel Macron a mnohí ďalší svetoví politickí lídri i poprední biznismeni.



Trumpovo rozhodnutie pricestovať do Davosu bolo podľa agentúry AP prekvapením vzhľadom na jeho protekcionistickú agendu a odpor k medzinárodným obchodným dohodám. Podľa Trumpovej hovorkyne sa bude prezident snažiť v rozhovoroch vo svojimi zahraničnými kolegami propagovať svoju politiku " Amerika na prvom mieste".



Súčasťou jeho programu v Davose má byť aj účasť na slávnostnej recepcii, večera s predstaviteľmi európskych firiem či vystúpenie s prejavom, ktoré je naplánované na piatok. Prestížna ekonomická konferencia sa koná v Davose od 23. do 26. januára.