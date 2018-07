Trump odletel zo Škótska do Fínska na summit s Putinom

Prezident Trump nemá po prílete do Fínska naplánované večer žiadne vystúpenie na verejnosti. S Putinom sa má stretnúť v pondelok.

Glasgow 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu neskoro popoludní odletel zo škótskeho mesta Glasgow do fínskej metropoly Helsinki na mimoriadne očakávaný summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Lietadlo s Trumpom vzlietlo z letiska v Glasgowe krátko po 16.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) a po približne troch hodinách letu pristane v Helsinkách, informovala tlačová agentúra AP.



Trump s manželkou Melaniou strávili víkend v jeho súkromnom golfovom rezorte Turnberry na západe Škótska, čo je približne hodina jazdy autom od Glasgowa. Šéf Bieleho domu bol na svojej prvej oficiálnej návšteve Spojeného kráľovstva od nástupu do prezidentského úradu a cez týždeň sa stretol s britskou premiérkou Theresou Mayovou a s kráľovnou Alžbetou II.



Prezident hral v Turnberry golf oba víkendové dni. V sobotu mával skupine ľudí, ktorí na protest proti jeho politike mali piknik neďaleko golfového ihriska, ktorého časť je vidieť z neďalekej pláže.