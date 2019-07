Trump odmieta spoluprácu s britským veľvyslancom, kritizoval aj Mayovú

Okrem iného veľvyslanec povedal, že existujú pochybnosti o tom, či Biely dom vôbec niekedy bude vyzerať, že je kompetentný.

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump na Twitteri napísal, že viac nebude spolupracovať s britským veľvyslancom v Spojených štátoch Kimom Darrochom, ktorý ho v uniknutých diplomatických depešiach označil za nekompetentného, neschopného a nestabilného a jeho administratívu nazval nefunkčnou. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



"Veľvyslanca (Darrocha) nepoznám, ale v USA sa obľube ani dobrej mienke ľudí neteší," napísal Trump. "Nebudeme s ním viac spolupracovať," vyhlásil.



Darrochove výroky v nedeľu zverejnil týždenník The Mail On Sunday. Okrem iného veľvyslanec povedal, že existujú pochybnosti o tom, či Biely dom "vôbec niekedy bude vyzerať, že je kompetentný". Podľa Darrochových vyjadrení jediný spôsob, ako s Trumpom komunikovať, je hovoriť jednoducho a hrubo.



Trump v reakcii na kritiku v uniknutých depešiach vyhlásil, že spôsob, akým odstupujúca premiérka Británie Theresa Mayová riešila tzv. brexit, znamená "neporiadok". Zároveň vyslovil slová vďaky za to, že jej funkčné obdobie sa čoskoro skončí.



"Som veľmi kritický voči spôsobu, akým Británia a premiérka Theresa Mayová pristúpili k riešeniu brexitu," napísal Trump na Twitteri. "Aký len neporiadok ona a jej zástupcovia spôsobili. Povedal som jej, ako sa to (brexit) má vyriešiť, ale ona sa rozhodla konať inak. Dobré správy pre skvelé Spojené kráľovstvo sú, že čoskoro bude mať nového premiéra," dodal Trump.