Trump odmietol Pelosiovej poskytnúť lietadlo na zahraničnú cestu

Washington 18. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmietol vo štvrtok poskytnúť predsedníčke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej lietadlo na zahraničnú cestu. Pomstil sa tak Pelosiovej za jej výzvu, aby odložil prezidentský prejav o stave únie, informovali agentúry AFP a DPA.



Nezhoda medzi Trumpom a Pelosiovou je súčasťou širšieho sporu medzi republikánmi a demokratmi okolo súčasného shutdownu, teda čiastočného zastavenia financovania štátnych inštitúcií, ktoré trvá už 27 dní.



O neposkytnutí vládneho lietadla Trump informoval Pelosiovú formou sarkasticky ladeného listu.



"S poľutovaním vám oznamujem, že vaša cesta do Bruselu, Egypta a Afganistanu bola odložená. Túto sedemdňovú exkurziu preložíme na obdobie po skončení shutdownu," napísal Trump.



Zároveň však dodal, že nebude namietať, ak by sa Pelosiová rozhodla absolvovať túto "PR akciu" komerčným lietadlom. Podľa jeho slov by ale mala radšej zostať vo Washingtone a angažovať sa v rokovaniach o ukončení shutdownu.



Pelosiovej hovorca uviedol, že cieľom jej plánovanej zahraničnej cesty do Afganistanu a Bruselu je vyjadriť uznanie americkým vojakom a potvrdiť podporu USA Severoatlantickej aliancii. V programe cesty však podľa hovorcu nie je zastávka v Egypte.



Demokratka Pelosiová vyzvala v stredu Trumpa, aby odložil svoju správu o stave únie naplánovanú v budove Kongresu na 29. januára, kým sa nepodarí obnoviť financovanie federálnych inštitúcií. Svoj apel zdôvodnila obavami, že by v dôsledku shutdownu nemusela byť táto udalosť v Kongrese dostatočne zaistená z pohľadu bezpečnosti.



Čiastočný shutdown nastal 22. decembra po tom, ako stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne požiadavky prezidenta Trumpa na financovanie výstavby múru na hraniciach s Mexikom. Reštrikcie postihli približne 800.000 federálnych zamestnancov a oveľa vyšší počet pracovníkov dodávateľských spoločností.



Po novembrových voľbách ovládli Snemovňu reprezentantov amerického Kongresu demokrati a Pelosiová je jej predsedníčkou od 3. januára. V Senáte si aj po voľbách udržali väčšinu republikáni.