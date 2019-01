Trump opäť kritizoval spojencov v NATO

Vo svojom prejave sa Trump tiež predstavil novú stratégiu americkej protiraketovej obrany, ktorá bude schopná likvidovať nové hrozby.

Washington 17. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty "stopercentne podporujú NATO", avšak jeho členské štáty by mali viac prispievať na svoju vlastnú bezpečnosť. Informovala o tom agentúra AFP.



"Budeme stopercentne s NATO, ale, ako som už jednotlivým štátom povedal, musia pridať a viac platiť," povedal Trump v prejave na americkom ministerstve obrany (Pentagón). Zopakoval, že spojenci v Severoatlantickej aliancii už celé desaťročia využívajú americký bezpečnostný dáždnik a jeho poslaním je takéto praktiky ukončiť.



"Nesmieme byť ostatným za bláznov. To nesmieme. Nechceme, aby to o nás hovorili. A poviem vám, presne to o nás za našimi chrbtami už dlhé roky hovoria," povedal v Pentagóne americký prezident.



Vo svojom prejave sa Trump tiež predstavil novú stratégiu americkej protiraketovej obrany, ktorá bude schopná likvidovať nové hrozby.



"Náš cieľ je jednoduchý: odhaliť a zničiť" (prilietajúce rakety), povedal Trump, podľa ktorého "nepriatelia Spojených štátov zvyšujú svoju smrtiacu údernú silu" a jeho prvoradou úlohou je chrániť svoju krajinu.



Súčasťou vo štvrtok zverejnenej novej stratégie americkej protiraketovej obrany má byť aj umiestnenie vrstvy senzorov do vesmíru, ktorých úlohou by bola pomoc pri včasnom varovaní, sledovaní a likvidácii odpálených rakiet. Podľa Trumpa bude zmodernizovaná americká protiraketová obrana "bezkonkurenčná a nedostižná".