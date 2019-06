Trump oznámil prijatie ďalšieho krásneho listu od Kima

Trump naznačil, že stále dôveruje Kimovi, hoci zatiaľ nenastal väčší pokrok v úsilí presvedčiť Severnú Kóreu, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní.

Washington 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že dostal ďalší list od severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý opísal ako "krásny" a "veľmi vrúcny". Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Jonhap.



Išlo o prvú takúto korešpondenciu medzi Trumpom a Kimom, odkedy sa stretli vo februári na summite vo Vietname, ktorý sa skončil predčasne a bez dohody.



"Práve som dostal krásny list od Kim Čong-una. Je to veľmi osobný, veľmi vrúcny, veľmi pekný list. Cením si to," povedal americký prezident novinárom v Bielom dome. Zásielka, ktorej obsah neprezradil, podľa neho dorazila už v pondelok.



Trump naznačil, že stále dôveruje Kimovi, hoci zatiaľ nenastal väčší pokrok v úsilí presvedčiť Severnú Kóreu, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní. Považuje za "veľmi dôležité", že severokórejský vodca "drží slovo". Severná Kórea má podľa šéfa Bieleho domu pod vedením Kima "ohromný potenciál". "Máme spolu veľmi dobrý vzťah," dodal.



Trump opisoval ako "krásne" aj predchádzajúce listy od Kima, keď sa dokonca vyjadril, že sa do seba "zamilovali", komentovala AFP.



V stredu uplynie jeden rok, odkedy lídri Spojených štátov a Severnej Kórey uskutočnili v Singapure historicky prvé stretnutie a dohodli sa, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova výmenou za poskytnutie bezpečnostných záruk Pchjongjangu. Tohtoročný druhý summit vo vietnamskom Hanoji stroskotal pre nezhody okolo denuklearizačných krokov Severnej Kórey a uvoľňovania sankcií zo strany Spojených štátov.