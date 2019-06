Trump oznámil, že hovorkyňa Bieleho domu Sandersová končí vo funkcii

Sarah Sandersová patrí v Bielom dome k Trumpovým najbližším spolupracovníkom a je tiež súčasťou malej hŕstky ľudí, ktorá s prezidentom pracuje už od jeho predvolebnej kampane.

Washington 14. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok prekvapivo oznámil, že hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová skončí na konci júna vo svojej funkcii. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá pripomína, že Sandersovej výkon na tomto poste bol médiámi značne kritizovaný.



"Po 3,5 rokoch, odíde na konci mesiaca z Bieleho domu naša úžasná Sarah Huckabeeová-Sandersová a zamieri domov do skvelého štátu Arkansas," napísal Trump na Twitteri. Dodal, že Sandersová je "výnimočnou osobou" s mimoriadnym talentom, ktorá v Bielom dome vykonávala "úžasnú prácu" a on sám verí, že sa bude uchádzať o miesto "guvernérky Arkansasu".



Meno jej nástupcu zatiaľ Trump neoznámil, píše agentúra AP. Dodáva, že Sandersová patrí v Bielom dome k Trumpovým najbližším spolupracovníkom a je tiež súčasťou malej hŕstky ľudí, ktorá s prezidentom pracuje už od jeho predvolebnej kampane.



Agentúra AFP však pripomína, že Sandersová, síce lojálna voči Trumpovi, mala problematický až bojovný vzťah k novinárom pokrývajúcim dianie v Bielom dome, pričom sa jej pripisuje zodpovednosť za zrušenie tamojších každodenných tlačových brífingov, ktoré fungovali za predošlých prezidentov.



Obviňovali ju tiež z toho, že novinárom viackrát klamala, čo však ona sama popiera. Napriek jej pomerne zlej reputácii v mediálnych kruhoch, však Trumpova administratíva dosiaľ nijakým spôsobom nenaznačovala, že by sa schyľovalo k jej odchodu, dopĺňa AFP.