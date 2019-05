Trump oznámil, že na summite G20 sa stretne s prezidentmi Ruska a Číny

Summit skupiny 20 najväčších ekonomík sveta sa bude konať 28. - 29. júna v Osake.

Washington 14. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že na júnovom summite skupiny krajín G20 v Japonsku absolvuje stretnutie s prezidentmi Ruska a Číny. Oznámil to na tlačovej konferencii v Bielom dome po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, informovala agentúra AFP.



V čase, keď eskaluje obchodný spor medzi Washingtonom a Pekingom, Trump na margo plánovaného stretnutia s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom povedal: "Stretneme sa na summite G20 v Japonsku. A to si myslím, že pôjde o veľmi plodné stretnutie." Summit skupiny 20 najväčších ekonomík sveta sa bude konať 28. - 29. júna v Osake.



Trump zároveň povedal, že sa vtedy stretne aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kremeľ medzičasom poprel, že by Trump mal dohodnutú schôdzku s Putinom.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo zrušil pondelkovú návštevu Moskvy a zavítal nečakane do Bruselu, aby rokoval s európskymi predstaviteľmi o "naliehavých záležitostiach" vrátane Iránu.



Americko-ruské vzťahy sa v uplynulých týždňoch vyhrotili pre krízu v na ropu bohatej Venezuele, kde Washington podporuje opozičného lídra Juana Guaidóa v jeho snahe zosadiť prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa teší podpore Ruska aj Číny. Okrem venezuelskej krízy sa obe strany nezhodujú v ďalších naliehavých strategických otázkach ako občianska vojna v Sýrii či konflikt na východnej Ukrajine.