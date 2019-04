Trump plánuje štátnu návštevu Británie na začiatku mája

Očakáva sa, že prezident USA zavíta do Buckinghamského paláca, kde sa stretne s britskou kráľovnou.

Washington 23. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump absolvuje štátnu návštevu Británie v prvý júnový týždeň. Biely dom oznámi ďalšie detaily v priebehu dňa, informovala v utorok stanica Sky News.



Z krajiny následne odcestuje do Francúzska na spomienkové slávnosti 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii.



Trumpova návšteva prichádza takmer rok po jeho poslednej oficiálnej návšteve monarchie, keď šéf Bieleho domu spolu so svojou manželkou Melaniou strávili s Alžbetou II. na Windsorskom hrade zhruba 45 minút.



Trump neskôr popísal kráľovnú ako "ohromnú ženu", ktorá nikdy "nespravila chybu". Trump strávil čas aj s britskou premiérkou Theresou Mayovou v jej sídle Chequers, ako aj v Kráľovskej vojenskej akadémii v Sandhurste, kde si pozreli prehliadku špeciálnych síl z Británie i Spojených štátov.



Americký líder sa v tom čase pokúšal upokojiť verejnú mienku po tom, ako v rozhovore vyhlásil, že Mayovej plány týkajúce sa brexitu poškodia obchodné dohody s USA a Boris Johnson bude "skvelým premiérom".



Proti Trumpovej návšteve Británie protestovali tisíce ľudí v celej krajine.