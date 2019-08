Trump plánuje v piatok večer vyhlásenie o obchode s EÚ

Trump vo štvrtok (1. 8.) šokoval globálne finančné trhy, keď oznámil nové clá pre Čínu v rámci dlhodobého obchodného sporu dvoch najväčších svetových ekonomík.

Washington 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje v piatok o 19.45 SELČ vyhlásenie o obchode s Európskou úniou (EÚ). Uviedla to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na denné smernice Bieleho domu.



Vlani koncom júla sa Trump a vtedajší predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dohodli, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá bude rokovať o znížení obchodných bariér medzi oboma stranami vo viacerých sektoroch. Obe strany by sa mali počas pokračujúcich rokovaní zdržať prijatia nových ciel.



Brusel sa však obáva, že Washington splní svoju hrozbu a zavedie clá na dovoz áut a autokomponentov, čo by tvrdo zasiahlo najmä Nemecko.



Komisia minulý mesiac vo svojej správe o realizácii vlaňajšieho spoločného vyhlásenia EÚ - USA uviedla, že v priebehu jedného roka sa uskutočnilo niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré posunuli transatlantické obchodné vzťahy na vyššiu úroveň.



Upozornila tiež, že Spojené štáty a EÚ sú významnými obchodnými partnermi. Hodnota ich obchodu je zhruba 1 bilión USD ročne (906,04 miliardy eur). To znamená, že každý deň hodnota obojsmerných obchodných tokov prevyšuje sumu 3 miliardy eur. Spoločne oba bloky vytvárajú takmer 50 % celosvetového hrubého domáceho produktu.



(1 EUR = 1,1037 USD)